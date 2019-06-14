الفيصل يكشف حقيقة تأثير أزمة الخليج على ” هامش المناورة ” مع إيران

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة عن حقيقة تأثير أزمة الخليج على ” هامش المناورة ” مع إيران، قائلا: ” أنا اعتقد بالعكس إن كان عمل شيء واحد فهو أظهر الأمور على حقيقتها، في السابق كان هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الامر واضحا جدا هناك قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون ” .

وأوضح الفيصل: ” من يهدد السلام في منطقتنا هي إيران، بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان ودون داع لأنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل ” .

وحول إن كان هناك باب للتفاوض مع إيران، لفت الفيصل: ” نحن في العالم العربي بصفة عامة كما سمعت في مؤتمر مكة للجامعة العربية ودول مجلس التعاون مدت يديها لإيران عدة مرات للتفاوض، وللأسف الأنشطة الإيرانية تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض ” .