الذهب يتجاوز 1350 دولارا مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

وكالات(صدى):

قفز الذهب ما يزيد عن واحد بالمئة يوم الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل نيسان من العام الماضي، في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين والولايات المتحدة وكذلك المخاوف السياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.01 بالمئة إلى 1355.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل نيسان 2018 عند 1358.04 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن النفيس 1.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ليواصل الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1359.50 دولار للأوقية.

ويوم الخميس، ألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مما عزز المخاوف بشأن وقوع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما عند خمسة بالمئة في مايو أيار، في أحدث مؤشر على ضعف الطلب بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين.

كما ظهر أثر الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على سوق العمل الأمريكية، التي شهدت ارتفاعا غير متوقع في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وعززت القراءات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل للانخفاض يوم الخميس قبيل اجتماع المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع القادم.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها في أسبوع. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 813.08 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1450.85 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 29 أبريل نيسان عند 1453.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر أيلول 2018.