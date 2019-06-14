” نيمار ” بمركز الشرطة بعد اتهامه بالاغتصاب
وصل الفرنسي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان لمركز الشرطة، في قضية الاتهامات الموجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناغيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس.
وظهر ” نيمار ” مرتديًا بدلة رسمية داكنة اللون على متن سيارة خاصة قرابة الساعة 16:00، كما دخل على عكازين بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.
واستمعت الشرطة البرازيلية لـ ” نيمار ” لأكثر من 5 ساعات في ساو باولو، موضحا أن العلاقة كانت بالتراضي، وقال في تصريح له للصحفيين: ” أنا هادئ جدًا.. الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا ” .
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