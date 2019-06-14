” نيمار ” بمركز الشرطة بعد اتهامه بالاغتصاب

طلال الغامدي(صدى):

وصل الفرنسي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان لمركز الشرطة، في قضية الاتهامات الموجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناغيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس.

وظهر ” نيمار ” مرتديًا بدلة رسمية داكنة اللون على متن سيارة خاصة قرابة الساعة 16:00، كما دخل على عكازين بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

واستمعت الشرطة البرازيلية لـ ” نيمار ” لأكثر من 5 ساعات في ساو باولو، موضحا أن العلاقة كانت بالتراضي، وقال في تصريح له للصحفيين: ” أنا هادئ جدًا.. الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا ” .