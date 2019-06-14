لأول مرة.. سيدة تقود مباراة في الدوري التونسي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن اختيار سيدة لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي الممتاز، لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والتونسية.

وقرر الاتحاد تكليف الحكمة الدولية ” درصاف القنطاوي ” بإدارة مباراة فريقي ” الترجي ” و ” البنزرتي ” المقررة إقامتها غدا السبت.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تدير فيها ” درصاف ” مباراة للرجال، بعد إدارتها لمباراة في دوري الدرجة الثانية بتونس عام 2017م، غير أنها أدارت العديد من مباريات كرة القدم النسائية على المستوى الأفريقي.