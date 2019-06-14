لأول مرة.. سيدة تقود مباراة في الدوري التونسي
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن اختيار سيدة لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي الممتاز، لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والتونسية.
وقرر الاتحاد تكليف الحكمة الدولية ” درصاف القنطاوي ” بإدارة مباراة فريقي ” الترجي ” و ” البنزرتي ” المقررة إقامتها غدا السبت.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تدير فيها ” درصاف ” مباراة للرجال، بعد إدارتها لمباراة في دوري الدرجة الثانية بتونس عام 2017م، غير أنها أدارت العديد من مباريات كرة القدم النسائية على المستوى الأفريقي.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 34 دقيقة
ونقول لماذا تتدهور بعض الدول العربية بسرعة، تخيل مجموعة لاعبين في عز نشاطهم والحكمة تستعرض بذنبها قدامهم ويمكن بعد يعجبها كلامهم معها في الملعب. الله المستعان.