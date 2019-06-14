” مارادونا ” يترك تدريب نادي دورادوس بسبب حالته الصحية
صرح ماتياس مورلا، محامي دييجو مارادونا، بأن اللاعب الأرجنتيني السابق سيترك تدريب دورادوس المكسيكي لكرة القدم؛ وذلك بناءً على نصيحة طبية.
وعن ذلك، قال ” مورلا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بناءً على نصيحة الطبيب، سيركز مارادونا على صحته، وسيخضع لجراحتين في الكتف والركبة، نود توجيه الشكر إلى دورادوس، وسنكمل هذا الحلم في وقت آخر ” .
ومن جانبه، كتب النادي عن استقالة ” مارادونا ” : ” سويًا قمنا بمفاجئة العالم، أظهرنا أن كرة القدم هي الشغف والروح، شكراً لك على كل شيء، نتمنى لك صحة جيدة ونراك قريباً ” .
وجاءت هذه الاستقالة بعد 9 أشهر من توليه المسؤولية، وبلغ الفريق تحت قيادته ملحق الترقي مرتين لكنه فشل فيهما.
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