” مارادونا ” يترك تدريب نادي دورادوس بسبب حالته الصحية

نواف السالم(صدى):

صرح ماتياس مورلا، محامي دييجو مارادونا، بأن اللاعب الأرجنتيني السابق سيترك تدريب دورادوس المكسيكي لكرة القدم؛ وذلك بناءً على نصيحة طبية.

وعن ذلك، قال ” مورلا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بناءً على نصيحة الطبيب، سيركز مارادونا على صحته، وسيخضع لجراحتين في الكتف والركبة، نود توجيه الشكر إلى دورادوس، وسنكمل هذا الحلم في وقت آخر ” .

ومن جانبه، كتب النادي عن استقالة ” مارادونا ” : ” سويًا قمنا بمفاجئة العالم، أظهرنا أن كرة القدم هي الشغف والروح، شكراً لك على كل شيء، نتمنى لك صحة جيدة ونراك قريباً ” .

وجاءت هذه الاستقالة بعد 9 أشهر من توليه المسؤولية، وبلغ الفريق تحت قيادته ملحق الترقي مرتين لكنه فشل فيهما.