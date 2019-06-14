فاكهة تُباع بالأسواق تتسبَّب في موت عشرات الأطفال

نيودلهي(صدى):

لقى 43 طفلا مصرعهم في أقل من أسبوعين، بسبب مرض في الدماغ، حيث أرجح العلماء أنه قد يكون مرتبطا باستهلاك أحد الفواكه، وذلك في ولاية بيهار شمال شرقي الهند.

ومن جهتهم، أوضح مسؤولو الصحة أن الأطفال توفوا في مستشفيين في مظفربور، وهي منطقة في الولاية معروفة بانتشار بساتين فاكهة الليتشي، التي يتم حصادها خلال شهري مايو ويونيو من كل عام.

ولم توضح حكومة الولاية بعد سبب تفشي المرض، لكنها تعزو معظم الوفيات إلى نقص السكر في الدم.

إلا أن الأطباء قالوا إن أكثر من 150 طفلا تقل أعمارهم عن 10 سنوات عانوا أعراض متلازمة التهاب الدماغ الحاد منذ الأول من يونيو، وتوفي 43 من هؤلاء، لافتين إلى أن نقص السكر في الدم هو واحد من أعراض هذا الالتهاب.

وعلى نحو متصل، دعا أشوك كومار المسؤول الصحي البارز في الحكومة الهندية، الآباء لاتخاذ تدابير وقائية لحماية أطفالهم.