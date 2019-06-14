بالفيديو.. معلومات هامة قبل شراء إطار لسيارتك

أميرة خالد(صدى):

استعرضت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ، معلومات هامة تفيد المواطنين قبل شراء إطار للسيارة .

وكشفت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية بتويتر ، أن الأربعة أرقام على إطار السيارة يدلونك على الأسبوع الذي صٌنع به الإطار وفي أي سنة ، والحروف تعبر عن السرعة وكل حرف يختلف في سرعته عن الآخر ، وأهم شئ أن يكون على الإطار حرف ” A ” لأن سرعته هي التي تمشي مع ارتفاع الحرارة بالمملكة .

وتابع الفيديو ، هناك أيضا على الإطار مقياس الجامب ونوعية الكافر ونقشة الكافر ، وأهم شئ تأكد أن الكافر ماله أكثر من عامين ولا تٌحمل سيارتك أكثر من قدرتها .