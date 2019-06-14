  • الأحد 16

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. بالفيديو.. معلومات هامة قبل شراء إطار لسيارتك

بالفيديو.. معلومات هامة قبل شراء إطار لسيارتك

بالفيديو.. معلومات هامة قبل شراء إطار لسيارتك
أميرة خالد(صدى):

استعرضت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ، معلومات هامة تفيد المواطنين قبل شراء إطار للسيارة .

وكشفت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية بتويتر ، أن الأربعة أرقام على إطار السيارة يدلونك على الأسبوع الذي صٌنع به الإطار وفي أي سنة ، والحروف تعبر عن السرعة وكل حرف يختلف في سرعته عن الآخر ، وأهم شئ أن يكون على الإطار حرف ” A ” لأن سرعته هي التي تمشي مع ارتفاع الحرارة بالمملكة .

وتابع الفيديو ، هناك أيضا على الإطار مقياس الجامب ونوعية الكافر ونقشة الكافر ، وأهم شئ تأكد أن الكافر ماله أكثر من عامين ولا تٌحمل سيارتك أكثر من قدرتها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *