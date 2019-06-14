ابتكار أول علاج لمرض تصلب الشرايين بعد فك طلاسمه
تمكن علماء من اكتشاف السبب الرئيسي وراء حدوث مرض تصلب الشرايين المًسبب للنوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف .
وكشف العلماء أن هناك جزيء يسمى “بولي” (ADP-ribose) أو PAR هو المسؤول عن ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي لمرض تصلب الشرايين .
وأوضحوا سر اللغز حيث يرتبط هذا الجزئ بعملية إصلاح الخلايا بسبب ارتفاع ضغط الدم او التدخين او الشيخوخة .
ورفع العلماء الستار عن أول علاج محتمل من خلال حظر إنزيم يساعد على إنتاج هذا الجزئ ، ومن خلال بعض المضادات الحيوية المستخدمة في علاج حب الشباب مثل ” المينوسكلين “.
وفتح الإكتشاف باب أمل هام لعلاج أصعب الأمراض العصرية على الإطلاق مع مزيد من البحث والدراسة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75360 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يكفينا الشر ومسبباته ,, آمين ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5842 ] نشر منذ 7 ساعات
جيد،،
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6525 ] نشر منذ 7 ساعات
الله ينفع به
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 28 دقيقة
ناس تسعى لنفع الناس.. وناس تسعى لقتل الناس..والله يحكم بين العباد..