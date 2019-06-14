ابتكار أول علاج لمرض تصلب الشرايين بعد فك طلاسمه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمكن علماء من اكتشاف السبب الرئيسي وراء حدوث مرض تصلب الشرايين المًسبب للنوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف .

وكشف العلماء أن هناك جزيء يسمى “بولي” (ADP-ribose) أو PAR هو المسؤول عن ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية مما يؤدي لمرض تصلب الشرايين .

وأوضحوا سر اللغز حيث يرتبط هذا الجزئ بعملية إصلاح الخلايا بسبب ارتفاع ضغط الدم او التدخين او الشيخوخة .

ورفع العلماء الستار عن أول علاج محتمل من خلال حظر إنزيم يساعد على إنتاج هذا الجزئ ، ومن خلال بعض المضادات الحيوية المستخدمة في علاج حب الشباب مثل ” المينوسكلين “.

وفتح الإكتشاف باب أمل هام لعلاج أصعب الأمراض العصرية على الإطلاق مع مزيد من البحث والدراسة .