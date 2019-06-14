فوائد مذهلة للفلافل على صحة المرأة وشبابها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن فوائد هامة لتناول ” الفلافل ” والتي تعد من أهم الوجبات الشعبية في العديد من الدول العربية .

ورصد الخبراء فوائد الفلافل شرط قليها بطريقة صحية كالتالي :

1-تعزيز صحة النساء : إذ تعمل على مقاومة الإصابة بهشاشة العظام والإصابة بسرطان الثدي والهبات الحرارية التي تتعرض لها المرأة مع إنقطاع الطمث .

2-مصدر هام للبروتين : إذ تحتوي على بروتينات نباتية هامة تفيد في إنتاج الهرمونات .

3-مقاومة الشيخوخة : نتيجة لإحتوائها على مضادات أكسدة .

4-مصدر للألياف الطبيعية : نتيجة لمكوناتها فهي تساعد على الشعور بالشبع وتقلل خطر الإصابة بالسكري .

5-مصدر هام للحديد : وهو اهم العناصر اللازمة لتعزيز النشاط والتخلص من الإجهاد .