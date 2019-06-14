فوائد مذهلة للفلافل على صحة المرأة وشبابها
كشف خبراء التغذية عن فوائد هامة لتناول ” الفلافل ” والتي تعد من أهم الوجبات الشعبية في العديد من الدول العربية .
ورصد الخبراء فوائد الفلافل شرط قليها بطريقة صحية كالتالي :
1-تعزيز صحة النساء : إذ تعمل على مقاومة الإصابة بهشاشة العظام والإصابة بسرطان الثدي والهبات الحرارية التي تتعرض لها المرأة مع إنقطاع الطمث .
2-مصدر هام للبروتين : إذ تحتوي على بروتينات نباتية هامة تفيد في إنتاج الهرمونات .
3-مقاومة الشيخوخة : نتيجة لإحتوائها على مضادات أكسدة .
4-مصدر للألياف الطبيعية : نتيجة لمكوناتها فهي تساعد على الشعور بالشبع وتقلل خطر الإصابة بالسكري .
5-مصدر هام للحديد : وهو اهم العناصر اللازمة لتعزيز النشاط والتخلص من الإجهاد .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41239 ] نشر منذ 7 ساعات
متأكدين الي اعرفه الفلافل تفتح الشهيه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12486 ] نشر منذ 5 دقائق
جـــوعتـــــــونـا .😋😋😋.