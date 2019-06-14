حاتم خيمي يوضح سبب رحيل ميدو عن صفوف الوحدة 

نواف السالم(صدى):

انتقد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق أجانب الوحدة في الموسم الماضي، قائلا: ” كنت أنتظر الكثير من اللاعبين الأجانب، إلا أنني تعرضت لخذلان كبير من بعض اللاعبين، بعد المستوى المتدني الذي قدموه طوال الموسم “.

وأضاف خيمي خلال تصريحات صحفية: ” على الرغم من تدني مستوى المحترفين، إلا أن الفريق قدم موسمًا رائعًا ونجح في منافسة الكبار ”.

وحول إقالة المدرب المصري أحمد حسام ” ميدو ” ، قائلا: ” ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن جماهير الفريق خط أحمر، وجاءت إقالته بعد تغريدته التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية “.