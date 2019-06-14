  • الجمعة 14

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. حاتم خيمي يوضح سبب رحيل ميدو عن صفوف الوحدة 

حاتم خيمي يوضح سبب رحيل ميدو عن صفوف الوحدة 

حاتم خيمي يوضح سبب رحيل ميدو عن صفوف الوحدة 
نواف السالم(صدى):

انتقد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق أجانب الوحدة في الموسم الماضي، قائلا: ” كنت أنتظر الكثير من اللاعبين الأجانب، إلا أنني تعرضت لخذلان كبير من بعض اللاعبين، بعد المستوى المتدني الذي قدموه طوال الموسم “.

وأضاف خيمي خلال تصريحات صحفية: ” على الرغم من تدني مستوى المحترفين، إلا أن الفريق قدم موسمًا رائعًا ونجح في منافسة الكبار ”.

وحول إقالة المدرب المصري أحمد حسام ” ميدو ” ، قائلا: ” ميدو من المدربين المميزين ولا أحد ينكر ذلك، إلا أن جماهير الفريق خط أحمر، وجاءت إقالته بعد تغريدته التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية “.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *