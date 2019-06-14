السبب وراء سحب ” فورد ” لأكثر من مليون سيارة بعد طرحها في الأسواق 

واشنطن(صدى):

سحبت شركة ” فورد ” أكثر من مليون و200 ألف سيارة من الأسواق العالمية، بعد اكتشاف خلل فيها.

وتشمل عملية السحب نحو 1.2 مليون سيارة Ford Explorer أطلقت في الولايات المتحدة ما بين عامي 2011 و2017.

ومن المقرر أن ” فورد ” ستسحب أكثر من 28 ألف سيارة Explorer طرحت في كندا في الفترة المذكورة، وكذلك بعض السيارات من هذا الطراز طرحت في المكسيك.

وأوضحت فورد أنها ستسحب نحو 140 ألفا من سياراتها المطروحة والتي تنتمي إلى عدة طرازات أخرى، كانت قد طرحت في بعض أسواق العالم، بسبب أعطال فنية أخرى أقل خطورة، وأن السيارات التي ستسحب من الأسواق ستتم صيانتها في مراكز فورد المعتمدة حول العالم مجانا.