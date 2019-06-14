أطعمة تسبب تغير المزاج.. أبرزها المعجنات 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسببت العادات الغذائية غير الصحية في تقلبات مزاجية خاصة لدى المراهقين، مما جعلهم عرضة لحدوث تغييرات في المزاج بصورة أكبر، نتيجة تغير مستوى السكر في الدم والاختلالات الغذائية، التي غالبًا ما تكون السبب، بالإضافة لعدم وجود مصدر ثابت للطاقة من الأطعمة التي نتناولها.

ومن بين عادات تناول الطعام المرتبطة بتقلبات المزاج أولا.. تفويت الوجبات: يمكن أن يؤدي عدم تناول وجبة أساسية خاصة الإفطار، إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالضعف والتعب.

ثانيا.. الاستغناء عن أنواع معينة من الطعام: إذا قمت بتقليل مجموعة متنوعة من الأطعمة في نظامك الغذائي فسيكون من الصعب على جسمك سد جميع احتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة، فيحدث خلل في الحالة النفسية، فمثلاً يؤدي انخفاض مستويات الزنك والحديد وفيتامين «ب» والمغنيسيوم وفيتامين «د» وأحماض «أوميغا 3» الدهنية إلى تدهور الحالة المزاجية وانخفاض الطاقة.

ثالثا.. تناول الكثير من الكربوهيدرات: تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات غير الصحية، مثل الخبز والمعجنات، يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وهبوطه بسرعة، ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة.

وللوقاية من التأثيرات السلبية لبعض الأطعمة على نفسيتك وصحتك العقلية يمكن اتباع الآتي:عدم تناول الطعام مرة واحدة وتقسيم تناول الطعام على فترات محددة طوال اليوم، التقليل من السكريات وتناول المزيد من الحبوب الكاملة، يجب تناول البروتين في كل الوجبات، تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 في نظامك الغذائي، الوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه، اشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.