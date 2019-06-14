المنتخب الوطني الـ 7 آسيويا في تصنيف الفيفا.. وتونس في الصدارة
كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم ” FIFA ” عن التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر يونيو، حيث حل المنتخب الوطني في المركز التاسع والستين عالميًا والسابع آسيويًا.
أما عن باقي المنتخبات، فقد جاء منتخب ” بلجيكا ” في الصدارة، مٌتقدمًا عن منتخبي البرتغال وأسبانيا، حيث احتفظت بالقمة من خلال حصد 9 نقاط، لتوسع الفارق مع فرنسا صاحبة المركز الثاني بعد فقدانها 16 نقطة.
فيما تصدر منتخب ” تونس ” المنتخبات العربية، وتواجد في المركز ” 25 عالميًا بـ 1491 نقطة ” متقدمً ثلاثة مراكز، ويأتي في وصافة المنتخبات الأفريقية خلف المنتخب السنغالي.
فيما جاء منتخب المغرب كـ ” ثاني عرب ” أفريقيا، حيث تراجع مركزين ليتواجد في المرتبة الـ (47، بـ 1429) ، وهو ما جعلها الرابع على الترتيب الأفريقي.
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