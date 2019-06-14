للنباتيين.. مخاطر تهدد خصوبة الرجال وسلامة الحمل لدى المرأة
بالرغم من أن النظام الغذائي النباتي يفيد في تجنب الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم إلا انه يحمل بعض المخاوف تجاه تأثيره على الخصوبة لدى الجنسين .
وتؤكد أخصائية التغذية والباحثة ” صوفي ميدلن ” ان هناك بعض العناصر الغذائية التي يفتقدها النظام النباتي مثل حمض الفوليك وفيتامين بي وأحماض أوميجا 3 وتلك العناصر من أهم الفيتامينات اللازمة لخصوبة الرجل و المرأة .
ونصحت المرأة الي ترغب في الحمل بعدم حرمان جسمها من تلك الأغذية والتي تؤثر بالطبع على صحة جنينها وبالتالي يجب تناول المنتجات الحيوانية بالكامل خلال شهور الحمل .
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