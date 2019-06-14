للنباتيين.. مخاطر تهدد خصوبة الرجال وسلامة الحمل لدى المرأة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بالرغم من أن النظام الغذائي النباتي يفيد في تجنب الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم إلا انه يحمل بعض المخاوف تجاه تأثيره على الخصوبة لدى الجنسين .

وتؤكد أخصائية التغذية والباحثة ” صوفي ميدلن ” ان هناك بعض العناصر الغذائية التي يفتقدها النظام النباتي مثل حمض الفوليك وفيتامين بي وأحماض أوميجا 3 وتلك العناصر من أهم الفيتامينات اللازمة لخصوبة الرجل و المرأة .

ونصحت المرأة الي ترغب في الحمل بعدم حرمان جسمها من تلك الأغذية والتي تؤثر بالطبع على صحة جنينها وبالتالي يجب تناول المنتجات الحيوانية بالكامل خلال شهور الحمل .