حساب المواطن يوضح مراحل دراسة الأهلية للمستفيدين

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم للمستفيدين بالبرنامج يتوقف على دراسة الأهلية؛ وذلك للتأكد من توفّر شروط ومعايير الاستحقاق تمهيدًا لتقدير قيمة الدعم المستحق لكل أسرة.

وعن مرحلة دراسة الأهلية، يعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُقدمها الأفراد، ثم يتمّ التأكد من صحة هذه البيانات والتحقق من تطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

ويرجع تفاوت المبلغ الذي يحصل عليه الأسر من حساب المواطن لاختلاف الظروف المعيشية لكل أسرة، خاصة فيما يتعلق بمجموع دخول الأفراد ” رب الأسرة والتابعين بما فيهم راتب الزوجة، وعدد أفراد الأسرة والفئات العمرية لهم ” وغيرها من المعايير.