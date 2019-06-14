حمية أمريكية تساعدك على خسارة كيلوجرامين خلال أسبوع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ بعض الأشخاص لاتباع الحنيات السهلة من أجل خسارة الوزن مثل حمية ” جنرال موتورز ” الأمريكية، والتي تقوم على اتباع برنامج لمدة 7 أيام وقد تؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن كيلوجرامين في أسبوع واحد، وسنستعرض معكم كيفية تطبيق هذا الرجيم.

– اليوم الأول ” يوم الفواكه ”

يجب تناوله على امتداد النهار شرط استثناء الموز، ومن الأفضل شرب 8 إلى 12 كوب من الماء.

– اليوم الثاني ” يوم الخضار ”

يجب التركيز على الخضار المطهوة على البخار أو المشوية أو الطازجة مع التركيز على شرب الماء أيضًا.

– اليوم الثالث ” الخضار والفواكه ”

في هذا اليوم يسمح بتناول الخضار والفواكه معاً مع شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء.

– اليوم الرابع ” تناول الموز ”

يتضمن برنامج هذا اليوم تناول الموز على امتداد النهار وشرب 3 أكواب من حليب اللوز الطبيعي، وذلك عند الشعور بالعطش خلال النهار.

– اليوم الخامس ” الطماطم والأرز ”

يمكن تناول الطماطم والأرز، ومن الضروري أيضاً شرب كمية كافية من الماء قد تصل إلى 12 كوب.

– اليوم السادس ” تناول الأرز والخضار ”

في هذا اليوم يجب تناول الأرز مع الخضار و8 إلى 12 كوب من الماء.

– اليوم السابع ” الأرز والخضار والفواكه ”

في اليوم الأخير ينصح بتناول كوب من الأرز خلال وجبة الغداء والخضار والفواكه خلال النهار.

وعند الشعور بالعطش يتم شرب عصير الفواكه، فهذا يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي من كل البقايا الضارة، لكن الأفضل عدم اتباع هذه الحمية لأكثر من أسبوع.