صحف عالمية تتحدث عن مستقبل دي ليخت ومركز غريزمان مع برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

يعتبر تقديم النجم البلجيكي إيدين هازارد لجماهير ريال مدريد الخبر الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

وأظهرت الصحف اهتمامها بمصير بول بوغبا وأنطوان غريزمان ودي ليخت، وانتقال المدرب الإيطالي ساري واللاعب الفرنسي رابيو من يوفنتوس.

وكتبت الصحف العالمية أثناء تقديمها البلجيكي إيدين هازارد بملعب سانتياغو برنابيو: ” كم كانوا متحمسين لرؤيتك “ ، مؤكدة أن الجماهير كانت كبيرة وسعيدة باستقبال النجم الجديد، بينما قال البلجيكي: ” سأحاول أن أكون أفضل لاعب في العالم مع ريال مدريد “.

واستعرضت قضية المدافع دي ليخت، مشيرة إلى أن الأمر صعب وصعب جدًا على برشلونة، مضيفة: ” دي ليخت يكتشف “ و “ 6 ملايين من برشلونة و10 من يوفنتوس و12 من باريس سان جيرمان “.

وتحدثت عن مستقبل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، قائلة: ” سيليسن قريب من الدوري الإنجليزي الممتاز “.

كما اهتمت الصحف بتقديم هازارد وكتبت، ” البرنابيو يطالب بكليان مبابي “ ، كما قدمت الصحيفة ريال مدريد للنجم البلجيكي إيدين هازارد وكتبت، ” حمى هازارد في البرنابيو “.