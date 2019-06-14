طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة

غزة(صدى):

شنت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، أوقعت دمارًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت تلك الطائرات بصاروخين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ودمرته، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف على أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وألحقت أضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.