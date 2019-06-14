النفط يواصل ارتفاعه في آسيا

وكالات(صدى):

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الجمعة، غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان الذي أدى إلى قفزة في أسعار الخام أمس.

وفي الساعة 04,45 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم تموز/يوليو 21 سنتا ليبلغ سعره 52,49 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آب/أغسطس، فقد ارتفع 44 سنتا إلى 61,75 دولارا. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعا كبيرًا أمس، بعد استهداف ناقلتي نفط في الخليج، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع في هذه المنطقة الأساسية لسوق الذهب الأسود.