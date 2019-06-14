تعرف على أسباب تراكم الدهون بمنطقة البطن والطرق المُثلى لتجنبها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء عن الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون حول البطن والتي تؤدي لظهور ” الكرش ” في واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الرجال والنساء أيضاً .

ورصد موقع ” ميديك فوروم ” تلك الأسباب كالتالي :

-الشيخوخة : فكلما تقدم عمر الإنسان كلما ضعف حرق الدهون خاصة ً مع قلة النشاط البدني .

-انقطاع الطمث : حيث تتراكم الدهون حول البطن بسبب قلة إنتاج الهرمونات الأنثوية .

-تناول كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات .

-تراجع استهلاك الدهون الصحية المتوفرة في المكسرات والأسماك وزيت الزيتون والإعتماد على الدهون الحيوانية والمشبعة .

-مرض تكيس المبايض لدى المرأة إذ ينتج عنه إضطراب في إنتاج الهرمونات وتراكم للدهون .

– قلة ساعات النوم ، إذ يرتفع خطر زيادة الوزن بنسبة 30 % كلما كانت عدد ساعات النوم أقل من 6 يومياً .

وينصح الأطباء بضرورة عدم إهمال النشاط البدني حتى مع تقدم العمر مع الإعتماد على الدهون الصحية ومتابعة الطبيب عند إكتشاف أي تغييرات تؤثر على وزن الجسم وصحته .