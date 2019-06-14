” محمد هنيدي ” يعتذر للنساء بعد اتهامه بالسخرية منهن

القاهرة(صدى):

يواجه الفنان المصري محمد هنيدي حملة إنتقادات لاذعه بتهمة السخرية من المرأة بعد تعليق له على مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي دفع “هنيدي ” لحذفه ونفي مضمونه على الفور .

وكان ” هنيدي ” قد علق على تغريدة للمغني العالمي جاستن بيبر، والتي دعا من خلالها الفنان توم كروز، لتحديه في حلبة قتال، ضمن سباق منظّمة الفنون القتاليّة المختلطة .

وقال بيبر : أريد أنْ أتحدّى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التّحدّي يا توم، فأنت خائف، من يريد أنْ يراهن على هذا القتال؟ .

وعلق “هنيدي” قائلاً : منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف”، وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة .

وقام ” هنيدي ” بحذف التغريدة على الفور ، واعتذر في تغريدة لاحقة قائلاً : لحبايبي اللي زعلوا بسبب رد جاستن بيبرر أكيد عمرنا ما هنسخر من النساء كلكوا فوق رأسنا .

الجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي يقدم حالياً مسرحية “3 أيام في الساحل ” التي يشاركه فيها عدد كبير من نجوم الكوميديا ، كما يستعد لبطولة فيلم كوميدي جديد بإسم ” كينج سايز ” ، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري .