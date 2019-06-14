قصة استضافة أمير عسير لعريس أثناء تواجده في مطار أبها تزامنا مع الحادث الإرهابي 

أبها(صدى):

كشف عريس عن قصة استضافة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال له أثناء تواجده في مطار أبها هو وعروسه لقضاء شهر العسل بالقاهرة تزامنا مع سقوط المقذوف الحوثي بالمطار.

ومن جانبه، أوضح العريس بندر الربيعي أنه تزامن وصوله هو وزوجته إلى صالة المغادرة بالمطار مع حالة ارتباك سادت المبنى وسط ترديد كلمات من المتواجدين بسقوط صاروخ.

ولفت إلى أنه خرج من المبنى وفوجئ بأحد الأشخاص يطمئن المسافرين ويؤكد لهم بأن الوضع بسيط، مبينا أنه اقترب من هذا الشخص وأبلغه بأنه عريس جديد وفي شهر العسل، ليرد عليه قائلاً: ” اطمئن الأمور طيبة وأنا طالبك تقول تم، أنا الأمير تركي بن طلال وسأستضيفك الليلة “.

وأردف أنه سكن في أحد الفنادق الفخمة وجرى تخصيص سيارة وسائق وموظف لمتابعة شؤونه حتى غادر في اليوم التالي.