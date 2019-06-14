كشف حقيقة صرف إعانات لـ ” زارعي القوقعة “

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما تم تداوله عن صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة من الذكور أو الإناث.

حيث نفت الوزارة ما أٌثير حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن ما يتم صرفه من إعانات مادية حاليا تندرج تحت بند زارعي الأعضاء.

وعن الإعانة، ذكرت المصادر أنها تصرف حاليًا تحت بند زارعي الأعضاء ولا تزيد على 333 ريالا شهريًا، شرط أن يستكمل طالب الإعانة الإجراءات المطلوبة بالدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هنا.

حيث يتم إنشاء حساب جديد لمن ليس لديه حساب، أو تسجيل الدخول إذا سبق التسجيل بالموقع، وإكمال البيانات التعريفية للمستفيد، وإدخال رقم الحساب البنكي، وإكمال البيانات المطلوبة إلى ظهور رسالة ” تم تحديث بياناتك بنجاح ” .