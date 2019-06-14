خطوات بسيطة لاكتشاف أعطال تكييف السيارة بنفسك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصبح تغرض تكييف السيارة للتعطل بمثابة مشكلة مزعجة لقائدي السيارة، وذلك لأن معظم السائقين يلجأون لاستخدام التكييف لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة بفصل الصيف، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها معرفة أعطال تكييف السيارة.

– عطل ” كمبورسر ” المكيف

غالبًا ما يكون سبب عطل تكييف السيارة هو إصابة ” كمبورسر ” المكيف بالأعطال، ويمكن اكتشاف ذلك عن طريق تشغيل التكييف مع ضبطه على وضعية الهواء النقي غير المُعاد تدويره، وإذا سمعت صوت ضوضاء غير معتادة صادرة منه، فهذا دليل على وجود مشكلة في هذا الكمبورسر ويحتاج للتصليح أو التغيير.

– ” الفيوز ”

ضرورة التأكد من سلامة الفيوز؛ لأن المشكلة قد تكون بسيطة إذا تعرض الفيوز الخاص بالتكييف للاحتراق.

– فلتر الهواء الخاص بالتكييف

فحص فلتر الهواء الخاص بالتكييف، وذلك في حالة صدور رائحة كريهة منه وانخفاض ضغط الهواء في نفس الوقت، ويرجع تلف الفلتر إلى تراكم الأتربة التي تعمل على انسداد الفلتر.

– تسريبات بنظام التبريد

معرفة ما إذا كان هناك تسريبات بنظام التبريد أم لا، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال الكشف عن الكميات الصغيرة من سائل التبريد، ومحاولة البحث عن رواسب زيتية حول الخراطيم التي تصل مكونات التكييف ببعضها، فوجود البقع الزيتية على تسرب سائل التبريد.