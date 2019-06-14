بالفيديو.. ” أستاذ فقه ” : يجوز إجهاض الجنين في حالة واحدة  

عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد السبر، أنه لا يجوز للمرأة الحامل إسقاط الجنين، إلا في حالة واحدة، وهي إقرار ثلاثة أطباء أو أكثر، بأن استمرارها في الحمل، سيؤدي إلى وفاتها.

وأجاب السبر على سؤال وجّه له، في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة ” ، بشأن رغبة امرأة حامل في الأسبوع الثاني في إسقاط حملها، لوجود بعض المشاكل الصحية لديها.

ولفت إلى أن العلماء شددوا على عدم جواز إسقاط الحمل، إلا في حالة واحدة، وهي اتفاق 3 أطباء على أن الحمل سيكون سبباً لوفاة الأم، وما دون ذلك ينبغي على الأم الصبر.