5 قواعد لتجنب الشجار والغضب أثناء نقاشك مع زوجك
لا تخلو العلاقة الزوجية من النقاشات اليومية والتي قد تتحول إلى شجار دون قصد ، لذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة تجنب 5 أخطاء شائعة أثناء نقاشك مع زوجك .
وعدًد موقع ” باستل ” تلك الأخطاء كالتالي :
1-تجنب الإهانات : فإياكي أن تتفوهي بألفاظ سيئة تندمي عليها لاحقاً وتركي بها أثر سيئ ، احرصي على الإحترام كخط احمر بينكما .
2-العنف الجسدي : لا تجعلي الأمور تتطور بينكما إلى هذا الحد على الإطلاق .
3-تجنب إلقاء اللوم : من غير المنطقي أن تحمليه نتائج كل شئ بالتأكيد ستنقلب الطاولة عليكي .
4-تدخل الأهل : لأنه سيزيد الأمور تعقيد ويوغر الخلاف بينكما .
5-عدم الوصول إلى حل : ركزا على إيجاد الحل بدلاً من تحليل المشاكل ولا تعقدي كل هذا النقاش دون الوصول إلى اتفاق او حل ناجح .
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