5 قواعد لتجنب الشجار والغضب أثناء نقاشك مع زوجك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا تخلو العلاقة الزوجية من النقاشات اليومية والتي قد تتحول إلى شجار دون قصد ، لذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة تجنب 5 أخطاء شائعة أثناء نقاشك مع زوجك .

وعدًد موقع ” باستل ” تلك الأخطاء كالتالي :

1-تجنب الإهانات : فإياكي أن تتفوهي بألفاظ سيئة تندمي عليها لاحقاً وتركي بها أثر سيئ ، احرصي على الإحترام كخط احمر بينكما .

2-العنف الجسدي : لا تجعلي الأمور تتطور بينكما إلى هذا الحد على الإطلاق .

3-تجنب إلقاء اللوم : من غير المنطقي أن تحمليه نتائج كل شئ بالتأكيد ستنقلب الطاولة عليكي .

4-تدخل الأهل : لأنه سيزيد الأمور تعقيد ويوغر الخلاف بينكما .

5-عدم الوصول إلى حل : ركزا على إيجاد الحل بدلاً من تحليل المشاكل ولا تعقدي كل هذا النقاش دون الوصول إلى اتفاق او حل ناجح .