سيدة تكشف تفاصيل قاسية عن قتل طليقها لشقيقتها بجازان

تركي السالم(صدى):

كشفت سيدة في منطقة جازان، عن تفاصيل قاسية في واقعة مقتل شقيقتها الكبري بـ 10 طعنات على يد طليقها ظنا منه أنها هي، بعد أن اتفق معها على اللقاء لتسليمها ابنها؛ لتنتهي حياة شقيقتها بدلًا منها.

وقالت السيدة أنها عاشت معه حياة غير آدمية؛ حيث كان لا يحترمها ويبصق في وجهها أمام أهله ويشتم أهلها ويستهزيء بهم، ويهددها بالطلاق طوال الوقت، وطلقها بالفعل مرتين وأعادها؛ ليدخل السجن لتراكم الديون عليه.

وأوضحت: ” وعقدت جلسات صلح وتقرر أن يبقى ابني معي في إجازات نهاية الأسبوع والعطل المدرسية، ولكنه لم ينفذ ذلك ” ، مضيفة: ” بفعل تواصل أحد أطراف الصلح مع الزوج لإقناعه بمنح الأم حق زيارة ابنها، ادعى الزوج الموافقة على أن يأخذه لها ” .

وتواصل مع الشقيقة الكبرى وحدد مكان اللقاء بالقرب من جيران منزلهم السابق الأحد الماضي؛ مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت لأخذ الطفل برفقة ابنة الجيران، وحين اقتربت أختها منه ظن أنها هي، ذهب لفتح الباب الثاني وتظاهر بأنه يخرج ابنه، إذ قال إنه نائم، ولكنه عاد مسرعا للباب الأول واستخرج سكينا وبادر شقيقتها بـ10 طعنات لتفارق الحياة على إثرها.