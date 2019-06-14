ناقلة النفط اليابانية تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات

طوكيو(صدى):

أعلنت ‏الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، اليوم الجمعة، إن الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات.

وفي السياق نفسه، أكد ‏رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، إن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية.

وكانت قد تعرضت ناقلتا نفط فى خليج عمان، أمس الخميس، إلى هجوم تخريبى، حيث أن ناقلتي النفط، التى تديرهما شركتا ” فرونت لاين ” و ” برنارد شولت ” ، تعرضتا لهجوم ” طوربيد ” في خليج عمان.