بريطانيا تدين إيران في الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان؛ مشددًا على صدق أمريكا في تصريحاتها حول إدانة إيران.
وأوضح ” هانت ” أن الهجمات على ناقلتي النفط مثيرة للقلق، مؤكدا أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية،مضيفًا: ” سنعكف على التوصل لتقييم خاص للهجمات على ناقلتي النفط ” .
ومن الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في وقت سابق، بأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 49 دقيقة
وشنطن وحلفائها الهجوم وقع امام اعينهم لم يتخذو اي اجراء عسكري ضد طهران غير الاستنكار وطلب عقد قمة طارئة لمجلس الامن الذي يحابي ايران والحوثيين وابتعد عن الحيادية لمصالح الدول الكبري يقول المثل الا ماياكل بيده مايشبع خذ تارك بيدك اسرائيل لاتنظر موافقة مجلس الامن علي اي هجوم تقوم به ضد غزة والاراضي السورية