بريطانيا تدين إيران في الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان

لندن(صدى):

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان؛ مشددًا على صدق أمريكا في تصريحاتها حول إدانة إيران.

وأوضح ” هانت ” أن الهجمات على ناقلتي النفط مثيرة للقلق، مؤكدا أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية،مضيفًا: ” سنعكف على التوصل لتقييم خاص للهجمات على ناقلتي النفط ” .

ومن الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في وقت سابق، بأن الحكومة الأمريكية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.