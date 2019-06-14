بالفيديو.. كيم كاردشيان في مهمة خاصة بالبيت الأبيض

واشنطن(صدى):

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، أمس الخميس، بالبيت الأبيض والتقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون.

وأكدت كاردشيان أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل؛ لافتة إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين ” كروت هدايا ” من أجل تمتعهم بهذه الشراكة.

وأوضحت أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج؛ فيما شكرت ترامب على ” تعاطفه ” في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أمريكا.