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بالفيديو.. نانسي عجرم تطرب جمهور حفلها بـ ” موسم جدة “

بالفيديو.. نانسي عجرم تطرب جمهور حفلها بـ ” موسم جدة “
أميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، الأجواء خلال إحياء أول حفل غنائي لها في المملكة، ضمن فعاليات ” موسم جدة ” الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل؛ حيث غنت مجموعة من أغنياتها المميزة.

وكانت قد ظهرت نانسي عجرم في مقطع فيديو بعد وصولها إلى المملكة وعليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها، والتقط الجمهور معها الصور التذكارية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 30 دقيقة

لعنة الله عليك

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