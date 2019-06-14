بالفيديو.. نانسي عجرم تطرب جمهور حفلها بـ ” موسم جدة “
أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، الأجواء خلال إحياء أول حفل غنائي لها في المملكة، ضمن فعاليات ” موسم جدة ” الفني، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل؛ حيث غنت مجموعة من أغنياتها المميزة.
وكانت قد ظهرت نانسي عجرم في مقطع فيديو بعد وصولها إلى المملكة وعليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها، والتقط الجمهور معها الصور التذكارية.
أغنية "الدنيا حلوة"#حفلات_موسم_جدة_نانسي_عجرم pic.twitter.com/55aS8UmKKw
— #MBCFM (@mbc_fm) June 13, 2019
مغرد[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 30 دقيقة
لعنة الله عليك