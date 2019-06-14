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إسقاط 5 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

إسقاط 5 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مطار أبها وخميس مشيط
أبها(صدى):

أعلن ‏المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الجمعة، عن قيام قوات الدفاع الجوي الملكي والقوات الجوية باعتراض واسقاط خمس طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط.

وأوضح ” ‏المالكي ” أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصوره طبيعية، وليس هناك أي تأخير بالرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وأضاف: ” ‏نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26166 ] نشر منذ 29 دقيقة

لعنة الله على الحوثه اتباع المجوس

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 28 دقيقة

كذابين انا الآن في
مطار جده والغيت جميع
الرحلات المتجهه إلى ابها
الي الان

[ عدد التعليقات: 13842 ] نشر منذ 27 دقيقة

قواهم الله💚ويخسون ويعقبون خدام المجوس👎

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