بالفيديو.. أمريكا: لدينا تسجيل للجيش الإيراني يزيل لغما قرب ناقلة يابانية

واشنطن(صدى):

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن أمريكا لديها تسجيل مصور للجيش الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية.

ومن جانبه، نشر الجيش الأمريكي تسجيلا مصورا يظهر القارب الإيراني وهو يزيل لغما من ناقلة يابانية في ‎خليج عمان.

وعلى جانب آخر، كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن توجيه مدمرة أمريكية إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، لافتًا إلى أنه ليست لديه مصلحة في الخوض بصراع جديد بالشرق الأوسط.