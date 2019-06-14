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  3. تصادم مروع بين طائرة وهليكوبتر على مدرج الهبوط

تصادم مروع بين طائرة وهليكوبتر على مدرج الهبوط




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