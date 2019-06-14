رياح وأتربة تغطي أجواء جازان ومكة والشرقية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، وجازان، والمنطقة الشرقية؛ فضلًا عن أمطار رعدية على جازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الخرمة، المويه، تربة، الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، النعيرية، حفر الباطن، فضلًا عن أبو عريش، الدائر، الدرب، الطوال، العارضة، الريث، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب.

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ فيما تبدأ في جازان في الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.