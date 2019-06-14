” ‏قرقاش ” : الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تطور مقلق

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن ‏الاعتداء الذي تم أمس الخميس، على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة تطور مقلق وتصعيد خطير.

وقال ” قرقاش ” : ” ‏الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي ” .

وشدد أنور قرقاش، على أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.