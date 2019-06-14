بعد زيارته بريطانيا.. ” ترامب ” يخطئ في الأمير تشارلز

واشنطن(صدى):

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقب الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، إذ قال عنه ” أمير الحيتان ” بدلًا من ” أمير ويلز ” .

وكتب ” ترامب ” على ” تويتر ” أنه التقى ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وتتشابه الكلمتان ” ويلز ” باللفظ لكن تختلفان في الكتابة في اللغة الإنجليزية.

وحذف ” ترامب ” تغريدته بعدما أثار موجة سخرية عارمة، والتي قال فيها: ” لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا(المملكة المتحدة)، وأمير ويلز (الحيتان)، ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء أيرلندا، والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا ” .