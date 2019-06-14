احذر من العوالق الترابية في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إطلاق تحذيرها من حالة الطقس غير المستقرة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة الحالية.

وحذرت ” الأرصاد ” في بيان لها، من عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة وتتضمن ” الحناكية، والمدينة المنورة “.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تتمثل في عوالق ترابية يصاحبها تدني في مدى الرؤية، على أن تستمر هذه الحالة حتى الثامنة صباح اليوم الجمعة.

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