جامعة نجران تتفاعل مع ” الكهرباء ” وتحول الدراسة للمساء

نايف السالم(صدى):

استجابت جامعة نجران، إلى مطالبات شركة الكهرباء باتخاذ قرار هام بشأن مواعيد الدراسة؛ للحد من تأثير انقاطعات الكهرباء المتكررة.

وأكدت جامعة نجران، الخميس، أنه سيتم تعديل مواعيد محاضرات شطر الطلاب من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية خلال الفصل الدراسي الصيفي.

وأوضحت أن مواعيد الدراسة ستبدأ من الساعة الرابعة عصرًا بالنسبة للطلاب، بينما ستظل المواعيد كما هي بالنسبة للطالبات ولن تتغير.

وأَضافت أن عمادة القبول والتسجيل ستتولى مهمة تعديل جداول الطلاب الدراسية، مشيرة إلى أن القرار اتخذته لجنة الأزمات والمخاطر بالجامعة.

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