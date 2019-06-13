بالفيديو.. بردية وأجواء رائعة ترتسم على مدينة السودة

أبها(صدى):

وثّق مقطع فيديو، اليوم الخميس، بردية وأجواء رائعة ترتسم على مدينة السودة في عسير.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر وعلى مناطق (الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ,الباحة) .