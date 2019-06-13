” نداء الطبيعة ” يجبر مراهقًا على القيادة بسرعة جنونية

أوتاوا(صدى):

أجبر نداء الطبيعة، مراهق كندي يبلغ 16 عامًا من العمر على قيادة السيارة بسرعة جنونية.

و أوقفت الشرطة الكندية، المراهق وهو يقود سيارته بسرعة بلغت 170 كيلومترا في الساعة في منطقة مانيتوبا في كندا الأسبوع الماضي.

وبرّر المراهق، سبب قيادته بسرعة جنونية بأنه تناول كمية كبيرة من ” أجنحة الدجاج الحارة ” وأنه أصيب بـ ” إسهال ” ويحتاج إلى ” الذهاب إلى الحمام بسرعة ” .