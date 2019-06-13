الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية.

وأكدت أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا توقف مصالحك وتفاديًا للغرامة المالية.