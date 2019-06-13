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الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية
نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية.

وأكدت أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا توقف مصالحك وتفاديًا للغرامة المالية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات

ودى يكون بدل بصمة الا صبع تكون العين افضل لا ن بصمة الا صبع الى عنده السكر او كبير فى السن او من يعمل فى المزارع ولا سمنت لا تطلع بصمته فتكون العين افضل

[ عدد التعليقات: 26179 ] نشر منذ 35 دقيقة

اوكي

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