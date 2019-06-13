نشر : منذ 8 ساعات 15٬141 2 الاخبار المحلية الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية نايف السالم(صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية. وأكدت أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا توقف مصالحك وتفاديًا للغرامة المالية.
مغرد[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات
ودى يكون بدل بصمة الا صبع تكون العين افضل لا ن بصمة الا صبع الى عنده السكر او كبير فى السن او من يعمل فى المزارع ولا سمنت لا تطلع بصمته فتكون العين افضل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26179 ] نشر منذ 35 دقيقة
اوكي