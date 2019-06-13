هيئة السوق المالية تعلن عن برنامجها لتأهيل الخريجين

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، عن (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2020/2019م).

وقدمت الهيئة برنامج لتأهيل الخريجين المتفوقين، وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

وأكدت الهيئة أنها تسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم التالية (الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، تحمل المسؤولية).

ولإطلاع على تفاصيل وشروط البرنامج، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا .