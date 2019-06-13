فتاة ترتدي قرط داخل أذنها لعلاج آلام الصداع

لندن(صدى):

في واقعة غريبة، زعمت فتاة بريطانية شفائها من ألم الصداع فور ارتدائها قرط شفاف داخل أذنها.

ويعتقد والدا الفتاة بوبيماي ترتدي البالغة 14 عامًا من العمر، أن القرط يساعدها في علاج الصداع النصفي ويجعلها تتمكن من اجتياز امتحاناتها دون التعرض لهذا الألم المنهك.

وارتدت الفتاة القرط داخل مدرستها الواقعة في جنوب ليدز، إلا أن المدرسة أرسلتها إلى منزلها فورًا حيث ظنوا أنها ترتديه للزينة ولوائح مدرستها تمنع ذلك وأخبروها أنها ستكمل امتحانات نهاية العام، ولن تعود للمدرسة ثانية حتى تخرج القرط من أذنها.

من جانبه، قال والد الفتاة: “ ابنتي تصاب أحيانا بعدم التوازن والقيء والصداع النصفي فتم عمل ثقب صغير داخل الأذن وارتدت بداخله قرط، ومنذ ذلك الحين ولم تصب بالصداع ” .

وقالت الفتاة: “ القرط ليس للزينة فهو لمعالجة الصداع النصفي، والآن اجتازت امتحانات هذا العام ولكن كيف أفعل في امتحانات العام المقبل ” .