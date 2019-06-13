بالفيديو.. مواطن يصب الماء في حفرة صغيرة ليسقي الطيور بالصحراء

علي القحطاني(صدى):

في لفتة إنسانية، أقدم مواطن على صب الماء في حفرة صغيرة بجوار مخيمه في الصحراء ليسقي الطيور، بالتزامن مع الأجواء الحارة.

و سجلت المملكة والكويت والعراق أعلى درجات حرارة حول العالم هذا الأسبوع، حيث يُتوقع استمرار ظروف الموجة الحارة في الارتفاع والتي تبدأ رسمياً اعتبارًا من 21 يونيو الجاري وستتأثر بها بقية دول الخليج.

و بلغت درجة الحرارة في الكويت 63 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتلتها العراق بدرجة حرارة بلغت 55.6 درجة مئوية، وثالثاً جاءت المملكة بدرجة حرارة بلغت 55 درجة مئوية.