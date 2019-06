كيم كارداشيان تلجأ إلى ” العلاج الروحاني ” للتخلص من مرضها

واشنطن(صدى):

لجأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، إلى طريقة جديدة لعلاجها من مرض الصدفية الذي تعاني منه منذ فترة كبيرة.

واعتمدت كيم كارداشيان في التخلص من مرضها وتحسين صحتها على العلاج الروحاني، إذ استضافت في حلقة هذا الأسبوع من مُسلسلها الواقعي Keeping Up With The Kardashians، وسيطًا روحانيًّا.

وخلال الحلقة، فحص الوسيط الروحي آنطوني ويليام، روحها بيديه من بعيد، مرددًا ” أتكلّم إلى الأرواح فقط، وأتحقق من كُل عضو باحثًا عن المُشكلة “، مضيفًا “إنه الكبد حتمًا، فلديك رواسب عالية من النّحاس “.

وأكدت كيم خلال الحلقة ثقتها التامة وإيمانها في آنطوني وتشخصيه، الذي نصحها بشربِ عصير الكرفس، الذي سيعمل على مُعادلة نسب النحاس في الكبد، لتؤكد المريضة أنها ستجرب هذا العلاج حتمًا.

وأعلنت كيم كارداشيان في وقت سابق، أنها مهووسة بالوسطاء الرّوحانيين، قائلة ” أي شخص يعرف بأنني أحب التواصل مع العالم الرّوحاني، فإذا استطاع أن يقول لي أي شيء عن الصدفية وكيفية علاجها، فأنا جاهزة لرؤية ما يحصل “.

