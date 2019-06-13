بالأسماء.. التعليم تدعو 10326 متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة

علي القحطاني(صدى):

دعت وزارة التعليم، (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف التعليمية للمطابقة بالتنسق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من الأحد القادم حتى الأربعاء القادم.

وأوضحت أن متطلبات المطابقة تتضمن: أصل الهوية الوطنية (أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، معادلة الشهادات اللحاصلين على مؤهلات من الخارج)، وثيقة الدبلوم التربوي اللحاصلين على الدبلوم التربوي)، وثيقة الدبلوم التربية الخاصة للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة)، وثيقة التخرج الأصلية التقدير العام /المعدل التراكمي تاريخ التخرج كشف درجات، الشهادة التدريبا للتخصصات التي يشترط شغلها إلى تدريب أو تطبيق ميداني).

وأوضحت الوزارة أن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعتبر عدولا علا رغبة التوظيف، مؤكدة أن الدعوة للمطابقة لاتعني الترشيح النهائي، فيما يجب اصطحاب أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند المطابقة.

ويتولى حساب وزارة التعليم أو المتحدث على تويتر إعلان المستجدات عند الحاجة إليه، والشواغر التي لم تشغل أو لم يطابق المرشح لها الشروط شغلها ليتم حصرها والإعلان عنها لاحقا.

ويمكن الإطلاع على الأسماء والمزيد من التفاصيل عبر الرابط: هنـــا .