” السعودية للكهرباء ” تواجه الانقطاعات المتكررة.. والأسعار في طريقها للزيادة

عادل الحربي(صدى):

تسعى الشركة السعودية للكهرباء، إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة في تيار الكهرباء بمختلف مناطق المملكة، ولكن من المحتمل أن تؤثر على أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصادر أن ” السعودية للكهرباء ” أرجعت الانقطاعات إلى عدة أسباب، منها ” عدم توفر احتیاطي تولید مناسب يتراوح بين 10-15 % من الحمل الذروي للكهرباء، والخروج الاضطراري لبعض وحدات التولید، نتیجة لوجود اختناقات في شبكات التوزیع القدیمة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أعمال الصیانة وتوصیلات المشتركین والعوامل المناخیة “.

وأوضحت أن الشركة طالبت بتعرفة جدیدة تغطي التكالیف التشغیلیة، وتوفر شبكة نقل قویة ومترابطة بین مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فیما بینها، بالإضافة إلى إیجاد تعریفة كهربائیة مناسبة تعكس التكلفة الحقیقیة اللازمة لتغطیة التكالیف التشغیلیة والاستثمارات الرأسمالیة لإنتاج ونقل وتوزیع الطاقة الكهربائیة مع عائد ربحي على الاستثمار؛ وذلك لمواجهة المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء.

كما لجأت ” السعودية للكهرباء ” إلى استشاري عالمي لعمل دراسة عن أثر الانقطاعات على الاقتصاد الوطني، والقضاء على هذه المشكلة التي تؤرق المواطنين بشكل متكرر.

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