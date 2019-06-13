أذريبجان تجدد رفضها للعنف بعد هجوم أبها الإرهابي

باكو(صدى):

أعربت وزارة خارجية أذريبجان، عن حزنها الشديد إثر الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدفت مطار أبها الدولي صباح أمس الأربعاء.

وأعادت الوزارة على لسان المتحدثة الرسمية، التأكيد على موقفها المبدئي برفض أي نوع من العنف والاستفزاز الذي قد يتسبب في تصعيد الأوضاع بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء سقط مقذوف مُعادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف -حتى إعداد وقت ذلك البيان- أدّى لإصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتمّ نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.