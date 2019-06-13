بالفيديو.. معركة شرسة بين دبين تنتهي بخسارة الأصغر

جونو(صدى):

وثق رجل يعيش في ألاسكا يٌدعى ” دانييل بونكر 42 عاماً ، لقطات مروعة لمعركة شرسة بين دبين، والتي انتهت بخروجهما على قيد الحياة دون إصابات ، أثناء تواجده بالقرب من حديقة بحيرة كلارك الوطنية في الشهر الماضي .

وعلق دانيال على لقطات للدبين ، قائلاً ، إن المشهد حمل في طياته الكثير من الألم أثناء مراقبته لدبين يتشابكان ويتبادلان الضربات، وانتهت المعركة بخسارة الدب الأصغر حجما.

من المعروف أن الدب الأسمر أو الدب البني هو نوع من الدببة، منتشر في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ويمكن أن يزن من 300 إلى 780 كيلوجرام.